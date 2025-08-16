En Santa Lucía
Una niña de un año murió tras caer en un canal
Los vecinos lograron sacar el cuerpo, pero cuando concretaron el rescate, la niña ya estaba sin vida.
Durante la siesta de este sábado se conoció la noticia del deceso de una menor de poco más de un año quien falleció tras caer a un canal de riego en Santa Lucía.
De acuerdo a las primeras informaciones, pasado al mediodía, la menor cayó a un acequión cercano a su domicilio.
El cuerpo de la niña fue arrastrado por el cauce de agua y terminó en un canal que corre en paralelo a la calle San Lorenzo.