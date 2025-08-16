Durante la siesta de este sábado se conoció la noticia del deceso de una menor de poco más de un año quien falleció tras caer a un canal de riego en Santa Lucía.

De acuerdo a las primeras informaciones, pasado al mediodía, la menor cayó a un acequión cercano a su domicilio.

El cuerpo de la niña fue arrastrado por el cauce de agua y terminó en un canal que corre en paralelo a la calle San Lorenzo.