Una niña fue atropellada por una camioneta a la salida de la escuela
La niña iba caminando cuando fue embestida por un rodado. Sufrió un corte y golpes en diferentes partes del cuerpo. La internaron para ver cómo evoluciona.
Una niña terminó en el hospital después de que fue atropellada por una camioneta. La menor acababa de salir de la escuela en Albardón cuando la embistieron. Sufrió diferentes golpes y hasta un corte en el rostro.
De acuerdo a lo que informaron las autoridades, el choque en cuestión ocurrió sobre las 13.45 de este jueves Calle Maestro Aciar y Florencio Varela, Campo Afuera Albardon
La camioneta circulaba por calle Maestro Aciar en dirección sur a norte, cuando a unos 100 metros de pasar la calle Florencio Varela, embiste a la menor C.M.N, la que había salido de la escuela. Se hizo presente personal de emergencias médicas y se procedió al traslado de la menor por presentar un corte a la altura de la ceja y golpes.
Funcionarios Judiciales intervinientes: Francisco Micheltorena (Fiscal) Agostina Ventimiglia (Ayudante Fiscal).