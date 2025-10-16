Una niña terminó en el hospital después de que fue atropellada por una camioneta. La menor acababa de salir de la escuela en Albardón cuando la embistieron. Sufrió diferentes golpes y hasta un corte en el rostro.

De acuerdo a lo que informaron las autoridades, el choque en cuestión ocurrió sobre las 13.45 de este jueves Calle Maestro Aciar y Florencio Varela, Campo Afuera Albardon

La camioneta circulaba por calle Maestro Aciar en dirección sur a norte, cuando a unos 100 metros de pasar la calle Florencio Varela, embiste a la menor C.M.N, la que había salido de la escuela. Se hizo presente personal de emergencias médicas y se procedió al traslado de la menor por presentar un corte a la altura de la ceja y golpes.

Funcionarios Judiciales intervinientes: Francisco Micheltorena (Fiscal) Agostina Ventimiglia (Ayudante Fiscal).