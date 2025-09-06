Según informaron desde la Comisaría 14°, lograron dar con dos personas que estarían involucradas en el robo de una bicicleta. El hecho se produjo en una escuela del departamento Zonda, concretamente la denominada Rafael Obligado, ubicada sobre Ruta 12, kilómetro 24.

Según el detalle que brindaron, la bicicleta sustraída es una Nordix rodado 29 de color naranja con detalles grises y negros. Las autoridades revelaron que el rodado fue robado del interior del establecimiento educativo. Luego, el padre del menor fue quien radicó la denuncia y colaboró con las tareas investigativas.

Los detenidos fueron identificados como Víctor Andrés Córdoba de 28 años y Rocío Anabela Belén Quiroga de 31años. La bicicleta fue hallada en poder de los acusados. Ahora el caso quedó en manos de la autoridad judicial correspondiente.