Un repartidor de Pedidos Ya fue víctima de un violento asalto la noche del jueves en Concepción y, además del robo de su celular, sufrió una millonaria estafa. Los delincuentes lograron ingresar a su cuenta bancaria y sacaron un préstamo por $3 millones a su nombre, dejando al trabajador en una delicada situación económica.

El hecho ocurrió pasadas las 21 en la intersección de Mendoza y Corrientes, cuando el repartidor, identificado como Flores, de 45 años, llegó al lugar en su moto para entregar un pedido. Según fuentes policiales, cuatro sujetos lo rodearon y lo atacaron, forcejeando hasta arrebatarle el teléfono.

Aunque el trabajador logró escapar ileso y radicar la denuncia en la Comisaría 2ª, horas después descubrió que los ladrones habían usado el dispositivo para acceder a su home banking del Banco Francés. Desde allí, tramitaron un préstamo millonario y transfirieron el dinero a una cuenta de terceros.

La investigación quedó a cargo del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien trabaja junto a la policía para identificar y detener a los responsables.