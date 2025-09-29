Un sanjuanino sufrió un gravísimo accidente laboral durante el pasado fin de semana. Esto sucedió cuando un hombre se encontraba trabajando en una ruta con una retroexcavadora y, mientras desempeñaba esa tarea, la máquina terminó cortando una de sus manos.

Lo que se sabe por el momento es que la secuencia se dio alrededor del mediodía del pasado domingo. En ese momento un trabajador de 49 años, identificado como Juan Ormeño, se encontraba trabajando sobre la Ruta Nacional 153.

Este hombre manejaba una retroexcavadora, a unas cinco cuadras de la Iglesia del Carmen situada en Los Berros. Fue en ese contexto, que por motivos que todavía están investigando las autoridades, Ormeño sufrió un accidente donde esta maquinaria pesada le arrancó su mano derecha.

El hombre registró una amputación traumática, lo que motivó que fuera trasladado rápidamente hasta el hospital Dr. Guillermo Rawson. Allí por la gravedad de su lesión fue ingresado al quirófano donde fue intervenido para luego quedar en observación.