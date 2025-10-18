Un confuso episodio ocurrido en el loteo Los Olivos, en Pocito, terminó con una mujer herida de bala luego de que, según su propio relato, el arma que manipulaba se disparara de manera accidental. El hecho generó conmoción entre los vecinos y motivó la intervención inmediata de distintas divisiones de la Policía de San Juan y del Poder Judicial.

De acuerdo a la información oficial, personal motorizado fue comisionado al lugar tras un llamado que alertó sobre una persona herida por un proyectil. Al llegar, los efectivos hallaron a Florencia Giménez, de 33 años, con una lesión de arma de fuego en la pantorrilla derecha.

Según su testimonio, Giménez estaba manipulando un revólver calibre .22 largo cuando el arma se le cayó al suelo. En ese momento, el impacto habría provocado que el arma se disparara accidentalmente, hiriéndola en la pierna.

Los uniformados aseguraron la escena y solicitaron asistencia médica. Una ambulancia del servicio 107 trasladó a la mujer al Hospital Rawson, donde recibió atención médica. Si bien la herida resultó dolorosa, las autoridades confirmaron que su vida no corre peligro.

Mientras tanto, el ayudante fiscal David Peña tomó intervención en el caso y dispuso la presencia de Criminalística, que procedió al levantamiento del arma y otros elementos de interés. En el lugar se secuestró el revólver con la inscripción “MOD EA SA FT made in Italy”, cinco cartuchos calibre .22 sin percutir, una vaina servida correspondiente al disparo y un pantalón gris con manchas de sangre.

La investigación judicial busca ahora establecer la procedencia del arma y determinar si contaba con la documentación correspondiente o si estaba en poder de la mujer de manera irregular. Además, los peritos analizarán el material balístico para confirmar la versión brindada por la víctima y esclarecer completamente el hecho.