En horas de la tarde del pasado martes 16 de septiembre, se produjo un nuevo siniestro vial en la provincia de San Juan. Esta vez el escenario fue el municipio de Santa Lucía, donde una motorista fue impactada por una camioneta.

Todo se dio cuando una mujer llamada Beatriz Fernández guiaba una moto 110cc de color azul, de la marca Corven. Ella avanzaba por la calle 9 de Julio tranquilamente, sin llevar acompañantes.

El inconveniente ocurrió cuando llegó a la intersección con la calle Pueyrredón. En ese momento fue impactada por una Toyota Hilux de color blanco, la cual conducía un hombre que fue identificado como Rolando Llano.

Como resultado la mujer terminó cayendo contra el asfalto, manifestando fuertes dolores corporales. Por este motivo una ambulancia se hizo presente y la trasladó hasta el hospital Dr. Guillermo Rawson donde fue ingresada.