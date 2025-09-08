Una vecina de Chimbas pide seguridad por los constantes robos

Una vecina del departamento Chimbas, identificada como Nancy, denuncia que su hogar en Villa Juan Pablo II ha sido víctima de robos reiterados durante los últimos tres años. La vivienda está ubicada entre Benavides, Necochea y Colón.

Nancy relató a Canal 13 que los hechos delictivos ocurren principalmente durante la madrugada y que los responsables suelen ingresar escalando desde viviendas vecinas.

“Se trepan por la casa de un vecino y entran mientras estoy durmiendo. Me levantaba y ya se habían llevado todo: inodoro, garrafa, mesa, sillas, platos… lo que pillaban se lo llevaban”, explicó la mujer.

La vecina aseguró que ha denunciado cada uno de los robos ante la policía, pero que hasta el momento no ha recibido resultados efectivos. “Ponía denuncia una y otra vez y todavía no tengo resultado. Hace tres años que vengo sufriendo esto”, afirmó.

Los constantes hechos delictivos generaron un clima de temor y desprotección en la vecina y su familia, quienes piden mayor presencia policial y medidas de seguridad en la zona.