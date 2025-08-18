En las últimas horas se registró un nuevo ilícito en la provincia de San Juan. Esta vez, el escenario fue el departamento Rivadavia, lugar donde los propios vecinos detuvieron a un delincuente que robó una moto.

El episodio ocurrió en el interior del barrio Portal de Los Andes 2. Allí se había presentado un malviviente identificado como Hugo Ariel Ferotti, quien le sustrajo una Rouser NS 160 cc a una sanjuanina de apellido Villalba.

Sin embargo, nunca esperó que los vecinos de la zona se percataran de su accionar y decidieran enfrentarlo. Este grupo de personas que reside en dicho barrio logró retener al ladrón hasta que se hicieron presentes efectivos de la comisaría 23°.

Así fue como Ferotti fue privado de su libertad y puesto a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad. Horas después, como parte de la investigación, se conoció la grabación de una cámara de seguridad que muestra al detenido trasladando a pie el vehículo en cuestión.