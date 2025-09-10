Vecinos escracharon al motociclista que mató a una nena: lo acusan de ir drogado y sin papeles

El dolor y la indignación dominan al barrio Lihué de Guaymallén, donde este lunes una tragedia sacudió a toda la comunidad: Melody Agüero Vallejos, de apenas tres años, murió aplastada por una pared que se derrumbó luego de que una moto se estrellara contra su casa.

El conductor, identificado como Ariel Gustavo Suárez Casero, permanece detenido mientras la Justicia avanza en la investigación. Aunque el motociclista aseguró que otro vehículo lo hizo perder el control, los vecinos y familiares desmintieron esa versión y lo acusaron de circular a alta velocidad.

Escraches en redes sociales

La bronca se trasladó a Facebook, donde comenzaron a circular publicaciones que apuntan directamente contra Suárez. “En ningún momento hubo un auto que lo hizo chocar”, escribió una usuaria, que además lo acusó de descartar droga antes de la llegada de la policía y de manejar una moto sin papeles en regla.

Otras expresiones, cargadas de dolor, estuvieron dirigidas a la niña fallecida: “Te vamos a extrañar, descansa en paz. Tan solo 3 añitos tenías. Qué injusta es la vida”, escribió una persona cercana a la familia.

En distintos posteos también hubo mensajes furiosos contra el acusado: “Te vi toda la tarde volteando en el barrio. No digas que te tocó un auto, mentira. Tu mente no descansará nunca por lo que te mandaste”, publicó un vecino.

Cómo fue el accidente fatal

El hecho ocurrió poco después de las 15 del lunes, cuando Suárez circulaba junto a su pareja por calle Virgen de las Nieves y chocó contra la pared frontal de la vivienda. El impacto fue tan fuerte que la estructura se desplomó sobre la pequeña Melody, que jugaba en el patio.

Los vecinos la trasladaron de urgencia junto a su madre al Hospital Notti, donde falleció debido a las graves heridas. Testigos del accidente retuvieron y golpearon al motociclista hasta la llegada de la policía.

El caso quedó en manos del fiscal de Tránsito Fernando Giunta, quien analiza la imputación de Suárez por el siniestro fatal. La Justicia deberá resolver en las próximas horas si el acusado queda alojado en la cárcel mientras continúa el proceso judicial.