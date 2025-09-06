Venían a San Juan: detuvieron a cuatro personas en Mendoza con droga

Un nuevo golpe al narcotráfico se concretó en Cuyo con el secuestro de casi tres kilos de cocaína que eran trasladados desde Mendoza hacia San Juan. El operativo, realizado durante la madrugada en la Ruta Nacional 40, a la altura de Jocolí, Lavalle, terminó con cuatro personas detenidas y la incautación de dinero en efectivo y celulares que serán analizados en el marco de la causa.

La intervención fue coordinada entre la Policía de Investigaciones de Mendoza y la Fiscalía Federal de esa provincia. Según informaron fuentes oficiales, la investigación se había iniciado en Guaymallén, donde se detectó la circulación de dos vehículos sospechosos: un Renault Logan y un Fiat Cronos. Ambos fueron interceptados en Lavalle, lo que permitió descubrir la maniobra de traslado de estupefacientes.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron 2.722 gramos de cocaína compactados en tres ladrillos, además de $130.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y los vehículos utilizados por la organización.

Los detenidos —dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad— quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Este procedimiento se enmarca dentro del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, un esquema de trabajo conjunto entre Mendoza, San Juan y San Luis que apunta a combatir delitos complejos como el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza.

El acuerdo, firmado en mayo de 2024 por los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Claudio Poggi en el Arco Desaguadero, contempla la unificación de recursos, la interoperabilidad de cámaras lectoras de patentes y la integración de bases de datos para anticipar movimientos criminales.