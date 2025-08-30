En un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y federales, se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de Villa Lourdes, Rivadavia, donde se secuestró cocaína y elementos vinculados al fraccionamiento de drogas.

El procedimiento estuvo encabezado por el Departamento Drogas Ilegales (D-5) de la Policía de San Juan, junto a la Unidad Fiscal Federal. Para el ingreso al inmueble se contó con la participación del Grupo GERAS, que irrumpió en el lugar de manera controlada.

Durante la inspección, el can antinarcóticos Farkas detectó un mueble que escondía una sustancia en polvo blanco. Tras las pruebas correspondientes, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un total aproximado de 100 gramos distribuidos en varias dosis.

Además de la droga, los efectivos incautaron dinero en efectivo de baja denominación, una balanza de precisión, varios teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia, indicios claros de actividad vinculada al narcomenudeo.

Las personas que se encontraban en el domicilio quedaron a disposición de la Justicia Federal de San Juan, que llevará adelante las investigaciones judiciales correspondientes.