Un violento choque frontal ocurrido en la madrugada del domingo en Marquesado, quedó registrado en un video que ya fue difundido por las autoridades. El material audiovisual muestra con claridad el instante en que un Renault Sandero Stepway, conducido por un joven de 17 años, invade el carril contrario y embiste de frente a un VW Virtus.

El siniestro se produjo alrededor de las 03:30 de la madrugada en la intersección de Avenida Libertador y Sargento Baigorria. Según el informe policial, el menor circulaba de oeste a este por Libertador a gran velocidad y, al intentar sobrepasar a otro vehículo, perdió el control del rodado y se desplazó hacia el carril contrario.

En ese preciso momento, de frente venía el VW Virtus, conducido por Roberto Carlos Luna, que trasladaba a dos pasajeros: Gimena Danila Álvarez y Héctor Illanes, de 64 años. El impacto fue inevitable y dejó a todos los involucrados en estado de conmoción.

Por último, es importante informar que el menor de edad fue ingresado en el hospital Rawson. Allí debió ser intervenido para colocarse una prótesis con clavos. Actualmente se encuentra internado en el sector de terapia intensiva.

Este es el video: