La violencia volvió a golpear con fuerza en el barrio Los Toneles, en Chimbas. Un video que salió a la luz en las últimas horas muestra la crudeza de la situación: hombres disparándose en plena calle y hasta uno de ellos colocándose un chaleco antibalas antes de sumarse al tiroteo.

Según fuentes policiales, en los incidentes incluso participaron menores de edad. Los protagonistas fueron identificados como integrantes de dos familias con antecedentes en el ambiente delictivo: “Los Tejada” y “Los Brizuela”. Ambos clanes vienen marcando el pulso de la violencia en esa zona de Chimbas, generando alarma entre los vecinos.

Tras los disturbios, distintas brigadas policiales realizaron allanamientos para dar con los responsables. En uno de esos operativos lograron capturar a un hombre de apellido Segura, intensamente buscado por la Justicia. Se trata de un delincuente que debía estar preso hasta 2027 por un robo doblemente agravado, pero que había salido del penal y nunca regresó.

A pesar de la ferocidad de los tiroteos, no se registraron heridos de bala. Sin embargo, la preocupación crece en la fuerza de seguridad y en la Justicia, ya que la escalada de violencia en Los Toneles parece no tener freno. Los hechos siguen bajo investigación por abuso de armas, con la mirada puesta en frenar los choques entre estas familias enfrentadas.

Este es el video: