Video: así fue la balacera en Rawson que habría dejado dos heridos

En la tarde de este lunes, un violento enfrentamiento desató momentos de gran tensión en distintas zonas de Rawson. El episodio dejó como saldo al menos una persona herida de bala y un detenido, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho se registró en los alrededores de la Villa Hipódromo, el Lote 32 y la Villa 17 de Agosto. Testigos indicaron que los disparos se produjeron en el Lote 32, aunque las causas del ataque aún se encontraban bajo investigación. La víctima fue trasladada en ambulancia y hasta el momento no trascendió su estado de salud.

Durante el operativo, la Policía detuvo a dos hombres. En ese contexto, familiares y vecinos de los mismos comenzaron a agredir a los efectivos y a los patrulleros, provocando daños en los móviles y una mayor tensión en el lugar.

Un video difundido en redes sociales mostró parte de la discusión entre los uniformados y los vecinos, mientras los agentes intentaban controlar la situación y asegurar la zona.