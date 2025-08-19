Un lamentable episodio ocurrió este domingo durante los festejos por el Día del Niño en la plaza del barrio Ceramista I, en Rawson. En medio del evento animado por el reconocido artista sanjuanino Yeyo, un hombre aprovechó la confusión para robar un parlante del equipo de sonido. Sin embargo, lo insólito llegó después: Canal 13 San Juan TV obtuvo en exclusiva el video que muestra al ladrón huyendo con el equipo al hombro y acompañado por sus hijos menores.

Las imágenes revelan cómo el sujeto, identificado como Miguel Ángel Eduardo Flores, de 30 años y domiciliado en el barrio La Estación, camina varias cuadras con el parlante robado mientras sus hijos lo siguen. El registro permitió reconstruir la secuencia del delito y fue clave para su detención.

El hombre fue interceptado minutos más tarde en Villa Hipódromo por efectivos de la unidad Motorizada. Durante la aprehensión, y visiblemente afectado, le suplicó ayuda al propio Yeyo, a quien le había robado: “Yeyo, Yeyo, ¡ayúdame!”, gritó en medio de la conmoción.

Por disposición de la fiscal María Paula Carena, Flores quedó imputado en Flagrancia por el delito de tentativa de hurto simple. Afortunadamente, el equipo fue recuperado y no presentó daños.

Más allá del triste episodio, el hecho dejó al descubierto el valor de la prueba audiovisual en investigaciones rápidas: el video exclusivo difundido por Canal 13 fue clave para esclarecer el hecho y detener al responsable, quien no solo puso en riesgo la seguridad del evento, sino también expuso a sus propios hijos en una situación de delito.