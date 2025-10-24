Desde hace algunos meses la comunidad de Caucete viene sufriendo enfrentamientos entre vecinos de diferentes barrios. Este viernes hubo una brutal pelea entre los habitantes del barrio Guayamas. Se cree que hubo disparos, piedras, insultos y una persona habría terminado herida.

De acuerdo a lo que publicó el periodista Ariel Rodríguez en sus redes, un grupo de personas ingresó a una vivienda, provocó destrozos y luego se habría atrincherado en el lugar.

Según las primeras informaciones, el enfrentamiento habría comenzado por una disputa entre familias del mismo sector, lo que derivó en una pelea que dejó al menos una persona herida.

En los videos que se conocieron tras la pelea en este barrio se puede ver a un grupo de personas dentro de una vivienda. Estos jóvenes que están dentro de la propiedad responden a los gritos que profería un hombre que estaba fuera de la vivienda en cuestión.

En las imágenes se puede ver vidrios de ventanas rotos, un auto dañado y grandes pedazos de ladrillos que utilizaron como proyectiles. Además, en otra de las fotos se observa una mesa tendida con varios platos servidos con milanesas que los comensales no pudieron comer debido a que se desató el conflicto.