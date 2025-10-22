Un choque entre dos motos ocurrido este miércoles en las calles Tucumán y Monteagudo, en Capital, dejó como saldo a un hombre herido que tuvo que ser asistido por personal del Servicio de Emergencias 107.

De acuerdo con lo que se observó en las imágenes del lugar, una de las motos perdió parte de su estructura tras el impacto. El conductor quedó tendido en el suelo, mientras esperaba la llegada de la ambulancia para recibir atención médica.

Vecinos que pasaban por la zona se acercaron para ayudar al herido y observar lo ocurrido hasta que llegaron los equipos de emergencia. Mientras en el lugar actuó personal de la Comisaria 2da.

Por el momento, no trascendieron las causas del siniestro ni el estado de salud del motociclista.