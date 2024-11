Una periodista deportiva sanjuanina sufrió un momento de terror durante la noche del pasado miércoles. Cuando fue a comprar a un kiosco con su hijita de 5 años, un delincuente la sorprendió y le arrebató su celular. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad.

La afectada es Guadalupe González, una comunicadora que es conocida por trabajar en la cobertura de partidos del ascenso argentino. Ella le contó a Diario 13 cómo vivió esta sorpresiva situación, que afortunadamente para ella y su pequeña no terminó en agresión. Todo se dio cuando se acercó a un local de barrio situado en calle Cte. Cabot antes de Conector sur.

‘Un susto tremendo, es muy loco pero encima tengo que agradecerles que no me hicieron nada. Agradezco que a mi hija no le hicieron nada. Miro los videos y podría haber sido mucho peor. El kiosco está a tres casas de la mía, salí a comprar justo en el entretiempo del partido de Boca. Vi la moto que se estacionó, pero no le presté mucha atención, pensé que venían a comprar. Sentí la presencia del chico que se bajó, pero nunca pensé que me iba a robar’, relató.

El sujeto que se ve en el video se bajó de una moto en la que iba de acompañante. Vio que Guadalupe estaba de espaldas a él y fue acercándose lentamente hasta estar a una distancia que le permitiera robarle. Rápidamente le arrebató sólo su celular, ya que en la rápida maniobra la billetera de la víctima se cayó al suelo, sin que el caco pudiera llevársela.

‘Empecé a correr y a gritar, así fue como empezaron a venir los vecinos pero no se pudo hacer más nada. Por suerte están todas las cámaras del negocio que me las dieron rápidamente. Se ve la cara del tipo y prácticamente todo el hecho. Hice la denuncia, presenté los videos que tengo y la Brigada ya lo está trabajando’, contó González.