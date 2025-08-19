Video: en pleno viaje, a un colectivo de la Red Tulum se le desprendió una rueda

Este martes, un colectivo de la Red Tulum protagonizó un hecho tan llamativo como peligroso para los pasajeros. A la unidad 345 del transporte público se le desprendió una de sus ruedas mientras realizaba el habitual recorrido. Según informó el periodista del departamento, Ariel Rodríguez, el hecho no dejó heridos.

El accidente ocurrió cuando el colectivo transitaba por un tramo de la calle Enfermera Medina. Repentinamente, al vehículo se le desprendió una de sus ruedas. La secuencia posterior fue capturada por un automovilista que grabo un teléfono, donde se ve la parte trasera de la unidad ocupando toda la calzada al quedar averiado.

En la red social Facebook, varios cauceteros y cauceteras expresaron du descontento por el hecho, señalando, principalmente, que la calle está en mal estado. “Y si esa callecita está que da terror, ni los grandes se salvan”, expresó un usuario, mientras que otro se sumó al reclamo: “En algún momento iba pasar, así esas calles estas malísimas de tantos posos se aflojan solas las tuercas de las ruedas”

Rodríguez informó que afortunadamente, el accidente no se registró ningún pasajero herido.