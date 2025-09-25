Un estremecedor video dejó al descubierto cómo es la casa del horror en la que fueron halladas muertas Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). La propiedad, ubicada entre las calles Río Jáchal y Chañar, en la localidad de Villa Vatteone, Florencio Varela, fue alquilada por los sospechosos pocos días antes del triple femicidio que conmocionó al país.

Las imágenes muestran un patio en malas condiciones, con tierra removida, bolsas de basura y ropa tirada. Allí estaban enterrados los cuerpos de las víctimas. En las paredes, además, se observan manchas compatibles con sangre. Según la investigación, dos de los detenidos —un joven de 18 y una mujer de 19 años— fueron sorprendidos limpiando con lavandina la vivienda, intentando borrar las huellas del crimen.

“Cuando llegamos encontramos manchas hemáticas y un olor muy fuerte a cloro”, describió un funcionario provincial. Fue entonces cuando la Policía Bonaerense, con apoyo de brigadas caninas, localizó en el fondo de la casa el sector de tierra removida que ocultaba a las tres jóvenes.

El operativo permitió identificar a los dueños de la vivienda, una pareja de 27 y 28 años. Uno de ellos sería un narco peruano vinculado a la villa 1-11-14. Ambos fueron detenidos en un hotel alojamiento de la zona tras tareas de inteligencia que incluyeron escuchas y análisis de redes sociales.

Los cuatro sospechosos quedaron imputados por homicidio agravado y a disposición de la Justicia. Por la posible conexión con el narcotráfico, la causa quedó bajo intervención de la PROCUNAR, la Procuraduría de Narcocriminalidad.

El sello mafioso

Los informes forenses confirmaron la brutalidad del ataque. Lara fue mutilada antes de morir: le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda, le provocaron quemaduras con cigarrillos, le cortaron parcialmente la oreja y le realizaron una herida en el cuello que seccionó la arteria carótida.

Brenda sufrió una fractura de cráneo que derivó en su muerte, además de aplastamiento facial, cortes en el cuello y un tajo transversal en el abdomen efectuado post mortem. Morena, en tanto, presentaba una luxación cervical y golpes en el rostro.

De acuerdo con los peritos, las tres jóvenes fueron asesinadas entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de haber sido vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señaló en conferencia de prensa que la hipótesis principal es la de una “venganza narco”, reforzada por el nivel de violencia y el mensaje mafioso que dejaron las ejecuciones.