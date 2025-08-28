Video: persecución en Capital por el robo de una moto

Un nuevo ilícito tuvo lugar en la provincia de San Juan, específicamente en Capital, durante el pasado miércoles. Un joven delincuente robó una moto y cuando intentaba escapar comenzó a ser perseguido por otros dos vehículos. El final de la secuencia fue registrado por una cámara.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, todo sucedió en la intersección de calles José Martí y 9 de Julio. Allí se presentó Elian Jonatan Salinas de 18 años, vecino de la Villa José Dolores, quine ingresó a un domicilio para robarse una Yamaha XTZ 125cc.

La víctima fue una pareja que manifestó que este malviviente ya es conocido en el barrio por cometer múltiples delitos. Lo cierto es que un hombre a bordo de un auto modelo Peugeot y otra persona a bordo de una moto, comenzaron a perseguir a Salinas.

Así fue como, al sentirse acorralado, el ladrón descartó la moto en el frente de una vivienda para seguir su escapatoria a pie. Sin embargo, ya se había dado aviso al 911 por lo que terminó siendo detenido minutos después por efectivos de la comisaría 28°, en Ibazeta y Riobamba. Finalmente el sujeto acabó tras las rejas y a disposición de Flagrancia.

Mirá el video: