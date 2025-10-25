Video: rescataron a una mujer que se quebró la pierna haciendo trekking en Ullum

Una jornada de trekking en la zona de Las Tapias, Ullum tuvo un desenlace complicado este sábado por la mañana, cuando una mujer sufrió una grave lesión que impidió su descenso. Equipos especializados de Bomberos y del Grupo GERAS (Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad) debieron desplegarse en el lugar para llevar a cabo su rescate.

El incidente ocurrió mientras la mujer, de 36 años, realizaba una travesía en grupo. En un punto del recorrido, se lesionó la pierna, quedando imposibilitada de moverse por sus propios medios.

El aviso de auxilio provino de la Comisaría 30ª, que alertó sobre un grupo de excursionistas en un sendero paralelo al Río San Juan, en la localidad de Las Tapias. Según el reporte, una integrante del grupo presentaba una lesión en la pierna izquierda.

El primer equipo en llegar fue el personal de Bomberos. Los rescatistas ingresaron con una tabla rígida y el equipo médico necesario. Una vez en el lugar, procedieron a inmovilizar a la deportista y utilizaron sistemas de cuerdas para asegurar su descenso desde el cerro Las Tapias.

Posteriormente, el Grupo GERAS se sumó a las tareas para facilitar el traslado de la mujer hasta una zona segura. Allí fue finalmente asistida por personal de Emergencias, quienes la derivaron de inmediato a un centro hospitalario para recibir atención médica.

La persona rescatada fue identificada como Marcia Pérez, de 36 años. El primer informe médico preliminar indica que habría sufrido una fractura de tibia y peroné. En la operación de rescate participaron el oficial subinspector Héctor Gómez, los cabos Hugo Zabaleta y Gerardo Bustos, y el agente Enzo Tanten.