Durante la tarde de este martes, un auto cayó al canal que bordea calle Pellegrini, en La Bebida, a pocos metros del camping de UDAP y a dos cuadras de la Comisaría 38°. El hecho quedó registrado en un video.

El vehículo circulaba de sur a norte cuando perdió el control, se cruzó de carril y terminó dentro del cauce. El conductor logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones graves.

Personal policial de la Comisaría 38° llegó rápidamente al lugar para asistir y realizar las primeras diligencias. El auto fue retirado del canal con ayuda de una grúa, mientras se desarrollaban las tareas de limpieza y ordenamiento en la zona.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro. No se registraron otros vehículos ni personas involucradas en el incidente.