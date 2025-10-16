Una situación realmente tensa se produjo durante la noche del pasado miércoles 15 de octubre en San Juan. Esto se debe a que se desató un incendio forestal que fue avanzando hasta una zona con viviendas. Por fortuna una dotación de bomberos pudo controlar las llamas antes de que se produjera una tragedia.

Desde Bomberos Voluntarios de Pocito informaron que esta intervención ocurrió alrededor de las 21:00 de la mencionada jornada. En ese momento, debieron trasladarse hasta una zona de pastizales situada en calle 15 al este de la Ruta Nacional N° 40.

La gran preocupación es que muy cerca de ese lugar hay múltiples viviendas, por lo que vecinos de la zona comenzaron a llamar desesperadamente al 911 para pedir ayuda. Esto motivó que llegaran bomberos al lugar.

Sin embargo, los especialistas se encontraron con una gran complicación: los camiones hidrantes no podían llegar hasta las llamas debido a la complejidad del ingreso. Por este motivo los bomberos de Pocito utilizaron mochilas de agua y llegaron a pie hasta el lugar.

Estas personas recorrieron unos 400 metros para poder llegar y así pudieron extinguir el fuego. Por fortuna los trabajadores pudieron terminar su trabajo minutos antes de que llegaran ráfagas de viento Sur, algo que habría complicado todo.