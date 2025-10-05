Impresionantes videos comenzaron a circular en redes sociales recientemente, los cuales muestran la magnitud del incendio que azotó la localidad de Carpintería, en Pocito, durante la noche del pasado sábado. En las imágenes se observan enormes columnas de humo negro y llamas que avanzan de manera descontrolada a la vera de la Ruta Nacional 40, entre los kilómetros 33 y 35.

El fuego, avivado por intensas ráfagas de viento, se propagó con rapidez y llegó a bordear algunas viviendas cercanas, lo que encendió la preocupación de las familias que viven a ambos lados de la ruta.

Ante el riesgo de que el siniestro se expanda hacia áreas habitadas, dotaciones de bomberos se desplegaron de urgencia para intentar contener el foco ígneo. A pesar de la rápida respuesta, la magnitud de las llamas quedó registrada en múltiples videos que evidencian la dificultad del operativo.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Rivadavia, quienes actuaron en el operativo, se necesitaron unas 6 horas de trabajo para extinguir las llamas.

Estas son las filmaciones que se compartieron en redes sociales: