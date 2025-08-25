Recientemente salió a la luz un video que causa escalofríos. El mismo fue registrado en el departamento Capital, a la salida de un famoso boliche. En ese contexto, una camioneta comenzó a atropellar a múltiples peatones.

Si bien el metraje trascendió en las últimas horas, la secuencia que se muestra se produjo durante la madrugada del pasado domingo 24 de agosto. El sitio fue la intersección de Avenida Rawson y calle Estrada, a la salida de “Luna Morena”.

Allí varias personas comenzaron a pelear con los ocupantes de una 4X4 de color negro, por motivos desconocidos. En ese contexto, el sujeto que estaba conduciendo el vehículo aceleró sin importarle que hubiera personas en su camino.

Así fue como llegó a atropellar a varios jóvenes, mientras otros testigos lo insultaban y golpeaban el vehículo. Aparentemente nadie ha hecho una denuncia formal por esta situación.

Este es el video en cuestión: