Un fuerte accidente generó tensión y caos este martes en Guaymallén, Mendoza, cuando un camión frigorífico que transportaba carne volcó en el Acceso Este y perdió gran parte de su carga. Lo que comenzó como un siniestro vial terminó derivando en un enfrentamiento entre vecinos y la policía.

El hecho ocurrió cerca de las 11:30, cuando el camión impactó contra una camioneta utilitaria a la altura de Cañadita Alegre. Tras el choque, el rodado perdió estabilidad y terminó volcando sobre la lateral, con su carga desparramada en el asfalto. El conductor quedó atrapado algunos minutos en la cabina, pero fue rescatado con ayuda de testigos y no sufrió heridas de gravedad.

Pocos minutos después del vuelco, decenas de vecinos comenzaron a acercarse al lugar. Al principio se trataba de curiosos, pero pronto se transformó en un reclamo generalizado: pedían que se les entregara la carne esparcida sobre la calle.

Videos registrados en el lugar muestran a las personas coreando el pedido mientras la policía intentaba custodiar la carga. Ante el aumento de la tensión, los efectivos utilizaron gases lacrimógenos y dispararon balas de goma para dispersar a la multitud, que corrió hacia el sur del Acceso Este.

Además del enfrentamiento, el accidente provocó un caos vehicular en toda la zona. Automovilistas reportaron importantes demoras que se extendían hasta el puente del Acceso Sur, justo en un horario de intenso tránsito.