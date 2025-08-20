La Brigada de Investigaciones Central de la Dirección D-5 llevó adelante un allanamiento con resultados positivos en Villa América, Concepción, donde logró detener al autor de un robo y recuperar los objetos sustraídos.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo cuando un sujeto alquiló un departamento por una noche en calle Haití. Durante la madrugada siguiente, junto a una mujer, aprovechó la ausencia de los propietarios para robar parte del amoblamiento del lugar, entre ellos un televisor, microondas, utensilios de cocina y un cuadro decorativo.

Tras una serie de tareas investigativas, los efectivos identificaron al presunto autor del hecho y establecieron que los objetos robados habían sido trasladados a un domicilio del Lote Hogar N° 5, en Rawson.

Con la autorización judicial correspondiente, la policía llevó adelante el allanamiento en el lugar señalado, donde secuestraron todos los elementos sustraídos y procedieron a la detención del sujeto. También se constató que la mujer participó activamente en el traslado de los bienes robados.

Ambos involucrados fueron puestos a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad, y podrían enfrentar cargos por hurto y encubrimiento, dependiendo de la evolución de la causa.