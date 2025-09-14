El domingo comenzó marcado por la violencia. Esto se debe a que un grupo de jóvenes tuvo una pelea al momento de la salida de un boliche reconocido ubicado en Capital.

De acuerdo con los primeros datos, el hecho se produjo cuando dos jóvenes comenzaron a pelearse. Si bien todo comenzó con un fuerte intercambio verbal, luego escaló a golpes de puño y patadas. Según indicaron, esto se produjo en la calle Paula Albarracín de Sarmiento, en la parte trasera del local.

Los testigos aludieron que se trataba de varones, quienes preocuparon a las personas que circulaban en la zona. Luego de varios minutos de conflicto, el personal del lugar intervino para controlar a los hombres involucrados.