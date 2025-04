El Sindicato de Conductores de Taxi denunció un violento ataque contra un trabajador del sector, quien sufrió graves lesiones tras un asalto ocurrido en la localidad de La Bebida. La víctima, identificada como Hugo Daniel Gallardo, perdió un ojo a raíz de los golpes recibidos durante el atraco.

El hecho se produjo en la madrugada del miércoles, cuando Gallardo realizaba un viaje solicitado a través de una aplicación de transporte. Walter Ferreri, titular del sindicato, informó que el taxista llegó por sus propios medios a la guardia médica, manejando y completamente ensangrentado.

"El asalto fue en La Bebida. Aparentemente, el taxista llegó solo a la guardia, manejando y muy ensangrentado. Se sabe que el ataque ocurrió durante un viaje solicitado mediante una aplicación, pero aún no se ha confirmado cuál", indicó Ferreri en diálogo con este medio.

Según el relato de la propia víctima, el ataque se produjo al momento de entregar el vuelto al pasajero. En ese instante, el agresor lo sujetó por el cuello y comenzó a golpearlo violentamente con la culata de un arma de fuego.

Aún convaleciente tras la cirugía de urgencia que recibió, Gallardo relató la brutal agresión que sufrió: "Me pidieron un viaje desde la zona de Observatorio hasta La Bebida. Al momento de dar el vuelto, me sorprendieron y me agarraron del cuello. Ahí empezaron a darme culatazos con un revólver, un .32 largo o corto, no sé, pero un .32 era".

El taxista explicó que intentó defenderse, logrando que el delincuente cayera al suelo. Sin embargo, el agresor se reincorporó e intentó continuar con la golpiza. "Se cansó de pegarme. Yo lo dejé sin aire. Se cae del auto, se levanta y me quiere volver a pegar con el revólver. Me corrí hacia atrás y él se fue para un costado de la calle. Había una seca chiquita ahí… La verdad que tuve malas intenciones, pero podía haber sido peor".

A pesar de las graves heridas, Gallardo logró huir del lugar y conducir hasta el hospital, donde finalmente recibió atención médica. "Me escapé como pude, tirando sangre por todos lados. Llegué hasta la Bebida, pero ya no podía más. Justo había un compañero y le hice señas. No sé cómo se llama, pero si está escuchando esto, muy agradecido, amigo".

Gallardo sufrió politraumatismos de cráneo y fractura de nariz, además de la irreparable pérdida de su ojo.

Ante la difícil situación, compañeros taxistas comenzaron una colecta para ayudar a Gallardo, quien es oriundo de Calingasta. Por ello mencionaron que quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de su alias de cuenta: HugoCalingasta.

“Me da vergüenza recibir dinero, pero un compañero me hizo entender algunas cosas. Agradezco de corazón a quienes están ayudando”, dijo Hugo.