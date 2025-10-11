En las últimas horas se conocio un violento episodio familiar en 9 de Julio. De acuerdo con los detalles, el hecho sucedió en la tarde de este sábado, un hombre de 45 años resultó herido con un arma blanca. Esto fue tras una pelea con su propio hermano.

Según los detalles que brindaron en Tiempo de San Juan, este episodio fue registrado minutos antes de las 15 horas en una vivienda de calle Laprida, en el Barrio 9 de Julio. La disputa se dió tras una discusión que dió lugar la violencia. Primero fueron golpes de puño hasta que , uno de los hombres -identificado como Héctor Raúl Guevara, de 43 años- tomó un cuchillo y atacó a Eduardo Javier Guevara. Esto le produjo una herida en la zona derecha de la espalda.

Tras ello, el herido fue trasladado de urgencia al microhospital departamental y posteriormente, fue derivado al Hospital Rawson. Según detallaron las lesiones fueron de consideración, sin embargo, su vida no corre riesgo.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 11ª. El victimario quedo aprehendió. A suvez develaron que se encontraba en estado de ebriedad al momento del hecho.