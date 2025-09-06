Una mujer de 30 años fue víctima de un violento robo a manos de dos motochorros, quienes la golpearon hasta dejarla inconsciente. El hecho ocurrió el jueves por la tarde-noche en la intersección de calles Dean Funes, entre Alvear y Ameghino, en Capital. Según informo Tiempor de San Juan, la víctima, identificada como Tamara Nievas, fue sorprendida por los delincuentes mientras caminaba.

Aprovechando que la mujer quedó inconsciente tras el ataque, los asaltantes le robaron su billetera, que contenía dinero en efectivo, documentación personal y las llaves de su vehículo. Tras el robo, los agresores huyeron del lugar.

La víctima fue hospitalizada

Debido a la violencia del ataque, el servicio de emergencias médicas acudió al lugar. Personal del 107 trasladó a Nievas al Hospital Rawson donde recibió atención. Aunque su estado de salud actual no ha sido revelado, fuentes cercanas informaron que la mujer se encuentra fuera de peligro.

El caso está siendo investigado por la UFI de Delitos Contra la Propiedad, bajo la supervisión del ayudante fiscal Oscar Oropel. La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ta, que tiene jurisdicción en la zona. Las autoridades están revisando las cámaras de seguridad públicas y privadas del área, además de tomar declaración a posibles testigos, con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del violento asalto.