Un empleado de Vialidad Provincial protagonizó este martes al mediodía un vuelco en la Ruta 418, a la altura de la zona de El Colorado, en el departamento Iglesia. El siniestro no involucró a otros vehículos.

El trabajador, cuyo nombre no trascendió por el momento, fue trasladado al hospital de Rodeo tras sufrir golpes múltiples y la fractura de una mano. Pese a las lesiones, fuentes policiales confirmaron que se encuentra fuera de peligro y permanece en observación.

De acuerdo con las primeras pericias, el accidente se habría producido por una pérdida de control del rodado, y no se descarta que el conductor se haya quedado dormido mientras manejaba.

Desde el organismo vial indicaron que el empleado se dirigía hacia la zona de Agua Negra, donde debía guiar un carretón encargado de trasladar una máquina industrial destinada a despejar hielo en la ruta. El vehículo fue retirado por personal de emergencias y efectivos policiales, mientras las autoridades continúan con las tareas para esclarecer las causas del vuelco.