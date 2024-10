Un sorpresivo hallazgo se registró en la provincia de San Juan, durante el pasado martes 15 de octubre. Se trataba de un vehículo que tenía pedido de captura en Mendoza, el cual fue encontrado en el departamento Sarmiento.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, el hecho comenzó a unos 20 kilómetros de la localidad sarmientina de Tres Acequias. Allí efectivos de la Unidad Rural N°4 - El Acequión, estaban haciendo reconocimiento de puesteros.

En ese contexto, avistaron un auto modelo Volkswagen Gol estacionado. El mismo no tenía ninguna persona dentro y le faltaban algunos elementos. No tenía el estéreo, no tenía la rueda de auxilio y habían múltiples papeles revueltos.

Por este motivo solicitaron los datos de este vehículo, a través de la patente, descubriendo que el mismo había sido denunciado como robado en Mendoza el 14 de septiembre. Finalmente el Gol fue secuestrado y trasladado hasta la sede policial.