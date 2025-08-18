En Buenos Aires se dio un vuelco que terminó siendo mortal. Un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires perdió la vida, luego de que perdiera el control del vehículo que manejaba, se estrellara contra un poste de hierro y posteriormente quedara ruedas para arriba, según informó Diario Crónica.

El siniestro ocurrió el pasado fin de semana en el Sur del conurbano bonaerense. Voceros judiciales revelaron que la víctima del siniestro fue identificada como Maximiliano Gonzalo Ezequiel Aznarán, de 38 años.

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo cuando el hombre conducía un Chevrolet Celta rojo, con el dominio finalizado en 848, y volcó tras colisionar contra un poste de hierro, en el cruce del Camino General Belgrano (la ruta provincial 1) y el Camino Parque Centenario (la ruta provincial 14).

Trascendió que los servidores públicos destinados en la comisaría 3ª del distrito se encargan de investigar lo acontecido.

Consta en expediente que Aznarán se desempeñaba en el Departamento de Homicidios de la mencionada institución.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio culposo”, la Unidad Funcional Temática Descentralizada N° 7, de los tribunales de la jurisdicción.

Vuelco en Ruta 40 y Calle 5

Una mujer la sacó barata tras protagonizar un vuelco con su automóvil en inmediaciones de Ruta 40 y Calle 5, a la altura de la Villa Huarpe en Pocito.

Afortunadamente, la mujer que conducía el auto no sufrió heridas de consideración y pudo salir ilesa del vehículo, junto a la ayuda de algunos transeúntes que circulaban por la zona.

La policía se encuentra trabajando en el lugar para brindar mayores detalles del sinietro vial, pero por el momento, se presume que no habría intervención de terceros.