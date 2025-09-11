Un operativo policial realizado en los departamentos de Caucete y San Martín permitió esclarecer un robo en la reconocida Finca Montilla. Durante los allanamientos, efectivos secuestraron ocho rollos de alambre liso en estado nuevo, presuntamente sustraídos del establecimiento agrícola.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Rural N° 3 Los Médanos y de la Brigada de Investigación de la División Rural de San Martín, quienes desplegaron las medidas en distintas zonas de ambos departamentos.

Además del material robado, los uniformados hallaron aves autóctonas en cautiverio, situación que derivó en la intervención del Juzgado de Paz de Caucete por infracción a la Ley 941-R y 606-L, que protegen la fauna silvestre en la provincia. A partir de las pesquisas, Flores Cristian Ezequiel, de 27 años, quedó vinculado a la causa y puesto a disposición de la Justicia.