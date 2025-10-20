La investigación por el crimen que conmocionó a Chimbas el pasado viernes avanza con resultados concretos. El secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, confirmó que el presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de Matías Díaz, conocido en el barrio como “El Col”, ya fue plenamente identificado.

El hecho ocurrió en la Villa San Patricio, cuando Díaz, de 26 años, fue atacado a balazos por un motociclista en plena calle. “Podemos confirmar que el tirador está identificado. Los detalles del proceso los maneja el Ministerio Público Fiscal, que es el organismo competente para llevar adelante la investigación”, explicó Delgado en diálogo con Radio Sarmiento.

El funcionario precisó que los equipos de investigación continúan con la búsqueda del sospechoso y que durante el fin de semana se realizaron varios allanamientos en distintos puntos del departamento. “El caso está a cargo de un grupo especializado que depende directamente del Ministerio Público. Desde Seguridad acompañamos en todo lo que sea necesario, pero las decisiones procesales corresponden exclusivamente a los fiscales”, aclaró.

La noche del crimen estuvo marcada por una escena violenta que impactó profundamente a los vecinos. Díaz se encontraba sobre calle Formosa, entre América y Colón, cuando un motociclista se le acercó y abrió fuego sin mediar palabra. Los peritajes preliminares determinaron que al menos dos proyectiles impactaron en su cuerpo, provocándole la muerte en el acto.

Tras el ataque, personal policial y peritos del Gabinete Criminalístico trabajaron en el lugar hasta la madrugada, recolectando vainas servidas, evidencias y testimonios de testigos presenciales. Además, las cámaras de seguridad del barrio están siendo analizadas para reconstruir el recorrido del agresor y confirmar su identidad.

“Confiamos en que el trabajo conjunto entre las fuerzas policiales y el Ministerio Público Fiscal permitirá capturar al responsable en el corto plazo”, aseguró Delgado, quien subrayó que el caso sigue de cerca por su gravedad e impacto social en la comunidad chimbera.