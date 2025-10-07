“¿Tenemos un narcointendente en San Juan?”: el fuerte comentario de Vallejos

En el contexto de la renuncia de José Luis Espert como candidato de diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Provincia de Buenos Aires, se destapó una nueva trama de un posible caso de corrupción que lo involucra con un presunto narcotraficante, Fred Machado. El liberal sanjuanino, Sergio Vallejos, le dio una bajada local y habló sobre la corrupción en la provincia. Además, puso la incógnita sobre un intendente: “¿Tenemos un narcointendente?”.

Vallejos se desligó de la gestión del gobierno nacional actual recordando que en las elecciones del año 2023 él iba a integrar la lista de LLA local. “Uno de los requisitos era que yo no judicializara la elección, es decir, la impugnación de Uñac. Ellos se oponían a eso entonces decidí no estar ahí. ¿Este muchacho para quien juega?”, dijo, haciendo referencia a José Peluc. “Por qué lo defiende tanto a Uñac?”, expresó.

Lejos de no opinar sobre ciertos temas, Vallejos fue filoso al hablar de un hecho ocurrido en 25 de Mayo el pasado 1 de noviembre de 2024. La Policía Federal Argentina encontró 140 kilos de marihuana en una camioneta de la municipalidad. “El presidente del partido peronista de San Juan fue intendente de un municipio donde una camioneta transportaba marihuana, droga. De eso nadie dijo nada. ¿Tenemos un narcointendente? No lo sabemos”, mencionó haciendo referencia a Juan Carlos Quiroga Moyano, quien no es actual intendente del departamento, pero fue quien colocó a Jalife en las listas como su candidato a intendente, que resultó ganador y posterior intendente.

Por último, concluyó diciendo que “no hubo ninguna denuncia contra el gobierno anterior. Me llama la atención que un funcionario público que cobraba un millón y medio tuviera un terreno de $500.000 dólares, vive en un country con tres camionetas, hijos en Estados Unidos y viajes en Europa. Yo podría ir a denunciar pero, hay fiscales uñaquistas o jueces nombrados en el gobierno de Uñac”.