Fabián Martín, vicegobernador y diputado nacional electo por el frente Por San Juan, habló ante los militantes tras reconocer el segundo lugar en las elecciones de medio término.

En la misma sintonía en que se había dirigido el gobernador Marcelo Orrego, el ahora diputado nacional electo dijo que “es una elección nacional donde hemos mantenido un legislador, María de los Ángeles (Moreno) que el 10 de diciembre va a cumplir su mandato y quien les habla asumirá como diputado de la Nación, por supuesto defendiendo a los sanjuaninos”.

Martín, no dejó de felicitar a sus rivales: “Felicito a Cristian Andino y la lista que lo acompañaba y a Abel Chiconi y toda su lista. Y pedirles a nuestros militantes que regresen a casa, que vayan con su familia, estamos muy agradecidos de todos”.

“Realmente ha sido un día muy lindo el que hemos vivido, una campaña sana, sin agravios, eso es lo importante. En San Juan hay democracia, respeto y hay una gestión que marca un camino y un rumbo”, cerró Martín.