"Asumo el desafío": el mensaje de Martín como candidato del frente Por San Juan

El candidato Fabián Martín confirmó a través de sus redes sociales que participará en los próximos comicios legislativos como representante del Frente Por San Juan. En su mensaje, expresó que asume este desafío “con el mismo compromiso de siempre por esta provincia que amo y por la que vengo trabajando desde hace años”.

Martín remarcó que su candidatura responde al pedido de su espacio político y sostuvo que los sanjuaninos “no queremos volver al pasado que nos hizo tanto mal”. En ese sentido, enfatizó en la importancia de sostener un trabajo en equipo junto al gobernador Marcelo Orrego, destacando que la prioridad es siempre San Juan y sus familias.

“El único compromiso es con esta provincia y cada una de las familias sanjuaninas”, señaló en su declaración, donde además reafirmó la continuidad de un proyecto político que busca fortalecer el desarrollo provincial. Con este anuncio, Martín se suma oficialmente a la lista de referentes que competirán en las elecciones legislativas de octubre.