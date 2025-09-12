Dentro de la construcción que consiguió tejer Fabián Martín en la Cámara de Diputados, en la que empezó con inferioridad de votos y luego, con el acercamiento del bloquismo y de otros sectores, logró revertir los números respecto a las primeras votaciones. Pero hace unos días, en el marco de la campaña, sucedió algo inesperado para el cuadro político. ¿Pierde un aliado en la Legislatura el orreguismo?

El diputado departamental de Chimbas, Gabriel Sánchez, llegó a la Cámara por la columna giojista que triunfó en el departamento bajo el gramajismo interpretado por Daniela Rodríguez. Aquel Chimbas Te Quiero pasó a ser San Juan Te Quiero, con Fabián Gramajo, ex intendente de Chimbas, como conductor.

Sin embargo, Sánchez, a través de sus votaciones empezó a dar señales de diálogo con el oficialismo. Empezó a despegarse del justicialismo, se diferenció y acompañó en varias oportunidades al oficialismo, mientras el peronismo se posicionaba en la vereda opuesta.

Conocidas las listas para las elecciones nacionales de medio término y con Fabián Gramajo como candidato en tercer término de la lista del frente que conforma el peronismo, Sánchez había dado a entender que su criterio en la Legislatura no iba a cambiar.

Durante la última sesión en Diputados había sostenido que “no cambia la posición. A nosotros nos han elegido para gobernar a todos los sanjuaninos y sanjuaninas. En realidad nosotros queremos fundamentalmente, que la sociedad viva bien, que esté tranquila y para eso nosotros legislamos, para todos los sanjuaninos y no para ciertas clases de personas o por lo político”.

Sánchez, agregó que lo que “nosotros lo que creemos que está bien, y no poner palos en la rueda para que el gobierno pueda seguir gobernando, vamos a seguir apoyando siempre. Lo que nos parezca mal, no lo vamos a apoyar. Siempre vamos a apelar al criterio”, había declarado el diputado que responde al tercer candidato del frente Fuerza San Juan.

Pero esta semana, a través de redes sociales, Gramajo denunció que fue expulsado de una unión vecinal por militantes del oficialismo. Este accionar podría marcar un quiebre en los lazos que habían sido trazados en la Legislatura.

Si bien el oficialismo cuenta con algunos legisladores y espacios con los que fueron tendiendo puentes como los 4 bloquistas que ahora comparten el mismo frente; el angaquero Marcelo Mallea que en los últimos 6 años pasó de ser hombre de ADN de Tucumán, a diputado del uñaquismo y ahora dijo que acompañará al orreguismo. Y a eso sumarle algunas voluntades ocasionales como los diputados de Calingasta, Valle Fértil y del Frente Renovador, que supieron acompañar en algunas pocas votaciones, existe la posibilidad que ahora pueda restar el apoyo de Sánchez.

La composición de la Cámara provocó que muchas votaciones hayan salido ajustadas, pero con imposiciones del oficialismo por sobre la oposición. Este medio intentó contactarse con Sánchez, pero no atendió los llamados ni la requisitoria, por lo que habrá que aguardar a otras votaciones ajustadas en la Legislatura para conocer si las acciones de campaña implosionaron aquella edificación del oficialismo.