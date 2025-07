"Es un mensaje tristísimo": el pedido de una diputada de San Juan para levantar la sesión

La Cámara de Diputados vivió este martes una jornada marcada por el caos, los gritos y las acusaciones cruzadas, que terminó con la levantada de una sesión clave para tratar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y otras iniciativas impulsadas por la oposición. El diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre (Buenos Aires), fue una de las voces más críticas tras la caída del quorum y denunció un accionar deliberado para bloquear el debate. El Congreso, una vez más, reflejó las profundas divisiones políticas que obstaculizan cualquier tipo de consenso duradero.

“Prefieren protagonizar el espectáculo más deplorable que tiene Argentina”, lanzó Juliano desde su banca, en un mensaje dirigido tanto al oficialismo como a sectores de la oposición que abandonaron el recinto. El legislador reclamó que no se utilice al Congreso como escenario de enfrentamientos personales y cuestionó con dureza a quienes "priorizan carteles y provocaciones antes que el trabajo legislativo".

Juliano también llamó a sus colegas del peronismo a no dejarse arrastrar por la lógica de confrontación: “Le pido al peronismo que no realice un careo a Espert, que no se preste en esta necesidad de ser lo mismo”. Su reclamo surgió luego de un cruce con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista José Luis Espert, quien fue blanco de cuestionamientos en medio de la tensión del recinto.

“Queríamos tratar la ley que regula los DNU y es una vergüenza lo que están haciendo”, enfatizó Juliano. Luego, invocando el artículo 127 inciso 5 del reglamento interno, solicitó: “Volvamos al orden del día, así continuamos con los temas que se habían emplazado en labor parlamentaria. Me parece que hay motivos para seguir trabajando en esta sesión y no seguir bloqueando el Congreso con un espectáculo triste y lamentable. Que se sienten todos y trabajemos los temas. No este espectáculo bochornoso, faltándole el respeto a todos los trabajadores”.

Pese a los intentos por reencauzar la sesión, el presidente de la Cámara, Martín Menem, informó: “Diputado, no hay quórum. Tengo que llamar a votar y no hay quórum”. Inmediatamente, la diputada Nancy Picón tomó la palabra y, visiblemente molesta, expresó: “En virtud de que no hay quórum, yo voy a pedir por favor, a través de una moción de orden, que levantemos esta sesión. Porque evidentemente ha sido un mensaje tristísimo para la sociedad, creyendo que veníamos a trabajar por un tema. Pero está claro que lo único que les interesa son los carteles”.

Finalmente, sin quórum para votar la moción, se levantó la sesión.

