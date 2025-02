El escándalo de las criptomonedas que involucra al presidente Javier Milei causó impacto en todo el mundo y por supuesto, desde el principal arco político opositor, el presidente del Partido Justicialista de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, sentó posición acerca de lo sucedido. También habló del proyecto de ficha limpia y las denuncias sobre el presunto delito que se investiga con relación al presidente.

El presidente del peronismo provincial sostuvo que ‘es un tema preocupante para los argentinos y para nuestra política exterior que se va a ver afectada con esto que ha ocurrido’.

‘Es lamentable para una sociedad que estaba creyendo en un presidente que supuestamente estaba haciendo las cosas bien, pero nos encontramos con este traspié lamentable para la sociedad argentina que esté involucrado en este problema con las criptomonedas’, dijo el también legislador provincial.

Quiroga Moyano sostuvo que no puede decir si fue malintencionado ‘la Justicia va a determinar si fue malintencionado o no. Espero que no sea así y se pueda resolver este problema en favor de los argentinos’.

Acerca de la posibilidad de que recaiga un juicio político sobre Milei, mencionó: ‘No puedo adelantar una opinión que quizá no me corresponda y esté haciendo una injerencia en algo que no sucede’.

Desde el arco opositor a Milei a nivel nacional, sobrevoló la idea de que el proyecto de Ficha limpia tenga una modificación y se amplíe a otros delitos y no sólo a los que son el perjuicio del Estado en segunda instancia (son los que tiene condena en segunda instancia Cristina Fernández de Kirchner). De este modo, en caso de que las denuncias sobre Javier Milei prosperen en la Justicia y pueda ser hallado responsable, podría quedar fuera de la competencia por candidaturas.

‘No se qué van a hacer aquellos que votaron a favor y que estaban viendo las políticas del presidente, ellos se van a ver en una encrucijada ahora. Nuestro bloque a nivel nacional no acompañó’, sostuvo el titular del peronismo sanjuanino Quiroga Moyano, que añadió: ‘No se qué van a hacer el bloque oficialista acompañado por el PRO con este tema’.