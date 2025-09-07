Se celebraron las elecciones legislativas bonaerenses este domingo 7 de septiembre. Esta es la primera vez que esta provincia organiza una elección desdoblada de las nacionales que serán en octubre.

Hasta las 18 los bonaerenses votaron la renovación de la legislatura local, además de los concejos deliberantes de cada municipio. A las 18:01 cerraron los comicios y comenzó la expectativa por los resultados, que fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguraron que antes de las 21 se darían a conocer.

Más de 14,3 millones de bonaerenses estuvieron habilitados para votar este domingo, en unos comicios en los que se concretará la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. Las bancas en disputa se reparten entre ocho secciones electorales: en cuatro de ellas se definirá la mitad de la Cámara de Diputados y en las otras cuatro, la mitad del Senado. Además, se elegirán concejales y consejeros escolares.

Este recambio resulta determinante para el gobierno bonaerense, ya que las futuras composiciones en ambas cámaras serán clave para que Kicillof pueda asegurar la aprobación de leyes durante los últimos dos años de su mandato. Pero también será el principal testeo del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre.