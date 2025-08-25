En medio de la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Eduardo “Lule” Menem rompió el silencio y desmintió categóricamente su participación en los hechos. El subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia calificó las acusaciones como una “burda operación del kirchnerismo”, destinada a desprestigiar al gobierno.

El escándalo estalló tras la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que se describen maniobras de recaudación ilegal vinculadas a la compra y venta de medicamentos, mencionando a la droguería Suizo Argentina S.A. Según esas grabaciones, operadores de la ANDIS habrían solicitado dinero a empresas proveedoras para asegurar contratos oficiales.

A través de una publicación en X, Menem negó rotundamente cualquier relación con el caso: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS. Ni de manera formal ni de manera informal”. El mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei, su prima Karina Milei y su primo Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, también mencionado en la polémica.

El funcionario aseguró que nunca recibió denuncias ni información sobre hechos de corrupción: “Nadie me mencionó ningún acto ilícito ni tuve conocimiento de que ocurriera nada irregular en el ANDIS o en otro organismo del Estado”. Además, sostuvo que jamás conversó con Karina Milei ni con el Presidente sobre las prestaciones o contratos del organismo.

Menem enmarcó la denuncia en un contexto electoral, señalando que la maniobra “no es casualidad, justo dos semanas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, último bastión del kirchnerismo”. Según el dirigente, se trata de una práctica habitual destinada a erosionar la imagen del gobierno.

Finalmente, reafirmó el rumbo de la gestión: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”. Tras la publicación de su descargo, Martín Menem anticipó su presencia en programas televisivos para reforzar la defensa política del oficialismo.

Fuente: Infobae