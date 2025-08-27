El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, protagonizó un insólito traspié en redes sociales que lo dejó al descubierto. Al anunciar en su cuenta oficial de X (ex Twitter) que participaría este martes del programa de Luis Majul, tras haber faltado a la cita del lunes, el riojano respondió con un mensaje… pero desde un perfil alternativo llamado “Praetor del León”.

En ese tuit, el supuesto alter ego de Menem intentó justificar su ausencia: “Ya hubo un comunicado oficial de @Lulemenem y ya estuve en América ayer a la mañana. Por problemas de agenda no pude estar anoche en lo de Majul. Hoy sí estaré ahí a partir de las 20 hs calculo. Saludos”. La coincidencia en la información, el tono y la referencia directa a su primo Lule lo dejaron expuesto de inmediato, según publicó el medio La Política Online.

El detalle no pasó desapercibido: “Praetor”, palabra latina que remite a un magistrado de la Roma Antigua encargado de promulgar leyes, resulta un guiño demasiado transparente para quien hoy conduce la Cámara Baja.

Ataques contra Santiago Caputo y su entorno

El desliz desató una catarata de reacciones en redes. Rápidamente, usuarios revisaron la cuenta paralela y encontraron mensajes dirigidos contra Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial y rival político del sector de los Menem.

Entre los tuits hallados, el perfil “Praetor” escribió: “El problema lo tiene el infante que se hizo la cirugía estética. Ése es el traidor. El acomplejado. El bulineado de chico que ligó de grande y se marea”, en clara alusión a Caputo. También hubo ataques a Agustín Romo, un aliado suyo, a quien tildó de “cagón”.

Incluso lanzó dardos hacia los seguidores del asesor, a quienes denominó irónicamente “las nenas del cielo”: “¿Por qué en vez de lagrimear renuncias no salen a respaldar? ¿Le tienen miedo al de la cirugía?”.

Viejas tensiones

Este episodio se suma a otros gestos de hostilidad entre las distintas tribus libertarias. No es la primera vez que desde el sector de Karina Milei se burlan de “Las Fuerzas del Cielo”, a las que en más de una ocasión se ha tratado de “chicas”.

Un antecedente recordado fue el de Ramón “El Nene” Vera, cercano a Karina, quien saludó con un “Buena semana chicas” a un reconocido troll del espacio tras las elecciones porteñas, en tono de burla.

La equivocación de Martín Menem no solo lo dejó expuesto como autor de un perfil anónimo, sino que también reavivó la interna oficialista, en la que los cruces digitales se convierten en munición política a cielo abierto.