En plena recta final hacia las elecciones legislativas, crece la expectativa en torno a la presencia de Javier o Karina Milei en San Juan, lo que podría concretarse en el marco del cierre de campaña de La Libertad Avanza. La posibilidad fue confirmada semanas atrás por el dirigente local José Peluc, quien aseguró que “en campaña va a venir Karina o Javier, separados o juntos, pero seguro tendremos la visita de ellos”.

Desde el oficialismo nacional, la estrategia está puesta en reforzar la campaña en provincias donde el escenario electoral aparece fragmentado y con dificultades para consolidar mayorías. En ese contexto, el Gobierno identificó como prioritarias a Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz. Aunque San Juan no figura entre esas provincias, las señales enviadas desde la dirigencia libertaria alimentan la hipótesis de que la provincia podría ser escenario de un acto de alto impacto político.

El regreso de Javier Milei a San Juan tendría además una carga simbólica, ya que el Presidente mantiene un vínculo con referentes locales de La Libertad Avanza y su visita podría servir como respaldo directo a los candidatos que competirán en octubre. De concretarse, no solo reforzaría la campaña provincial, sino que también daría visibilidad nacional a San Juan en un tramo clave de la contienda.

La definición sobre si el cierre de campaña se realizará en San Juan todavía no fue oficializada, pero quien realizó declaraciones fue el candidato en estas legislativas por LLA, Abel Chiconi, quien mencionó que es una incógnita que todavía no tiene respuesta si Javier o Karina Milei pisarán tierras sanjuaninas nuevamente.