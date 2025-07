La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo este domingo, cuando el presidente replicó en sus redes sociales una serie de mensajes que la acusaban de traición y cuestionaban su postura económica. La vicepresidenta no se quedó en silencio y respondió con firmeza a través de Instagram, donde sostuvo que el mandatario no dialogaba con ella y que debía comportarse “adultamente”.

El conflicto se reactivó tras la sesión del Senado del jueves pasado, donde se aprobó por unanimidad el aumento a jubilados y la declaración de emergencia para personas con discapacidad, dos medidas que incomodaron al oficialismo. En ese contexto, Milei reposteó publicaciones de referentes cercanos que apuntaron directamente contra Villarruel.

Uno de los mensajes más duros fue el de Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia y expublicista de la campaña de Milei, quien la calificó de "demagoga, bruta en términos económicos y traidora". A esto se sumaron publicaciones de Alejandro Fargosi, quien cuestionó a la vicepresidenta por sostener que con los fondos de la SIDE se podían financiar los aumentos a los jubilados.

El presidente también compartió artículos de medios como La Derecha Diario y PanAm Post, en los que se acusó a Villarruel de alinearse con el kirchnerismo y de "romper el superávit fiscal". Una de las notas aseguró que “nadie la va a llevar de candidata a presidenta, si es con lo que está especulando”.

Lejos de calmar los ánimos, la vicepresidenta respondió a esas acusaciones con declaraciones contundentes. "Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible", escribió. Además, sugirió que los recortes podían aplicarse “en viajes y en la SIDE” y no en sectores vulnerables. En otro comentario, disparó: “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder?”.

Villarruel también defendió su rol institucional y dejó en claro que el mandatario no le comunicaba sus decisiones: “Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”. Incluso ironizó sobre la posibilidad de que Milei hubiera elegido a su hermana Karina o a la diputada Lilia Lemoine como compañeras de fórmula: “No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”.

La escalada pública entre los máximos representantes del Poder Ejecutivo dejó al descubierto una fractura que, hasta ahora, se mantenía con bajo perfil. Lejos de recomponerse, la relación entre Milei y Villarruel mostró señales de tensión que podrían tener impacto político a corto plazo, en un contexto de creciente debate por las políticas de ajuste.