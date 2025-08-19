Después de meses de debates, negociaciones y sesiones maratónicas, la Cámara de Diputados se prepara este miércoles 20 de agosto para una sesión que será determinante en el pulso político del Congreso. En el temario aparecen los vetos presidenciales a medidas sensibles como aumentos a jubilados y la emergencia en discapacidad, el reclamo de los gobernadores por fondos y coparticipación, y la posibilidad de que avance la comisión investigadora del escándalo cripto $LIBRA, que salpica a los hermanos Milei.

La sesión fue pedida por la oposición con 35 firmas, encabezadas por Germán Martínez (Unión por la Patria), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre), acompañados por la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Con 136 bancas, superan el quórum necesario, aunque la Casa Rosada trabaja para dividir ese bloque y garantizar la defensa de los vetos.

Entre los temas más relevantes figuran la emergencia en discapacidad, el aumento a los jubilados con un 7,2% y el bono de 110 mil pesos, la moratoria previsional y la emergencia en Bahía Blanca. Para revertir un veto se necesitan dos tercios de los presentes, cifra que aparece esquiva. El escenario más favorable lo tendría la emergencia en discapacidad, mientras que la moratoria previsional luce sin chances y el aumento jubilatorio aparece en la zona gris: logró dos tercios en el Senado, pero no en Diputados.

El tablero se complejiza porque varios legisladores quedaron fuera de las listas para octubre y podrían jugar con mayor libertad. Entre ellos, Rodrigo De Loredo (UCR), cuya posición podría ser decisiva para alcanzar mayorías.

En paralelo, la oposición buscará darle aire a la comisión investigadora del caso $LIBRA, luego de que se lograra dictamen en comisiones para prorrogar su funcionamiento hasta noviembre. El proyecto, impulsado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), permitiría pedir informes y citar a funcionarios, aunque no está claro si avanzará sobre figuras de primera línea como Karina Milei. El oficialismo sostiene que la comisión ya venció sus plazos, mientras que la oposición insiste en que la investigación debe continuar para evitar incluso demandas internacionales por la supuesta estafa.

Otro eje será la presión de los gobernadores, que reclaman cambios en el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y en el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Aunque muchos mandatarios respaldaron originalmente la coparticipación automática de los ATN, en los últimos días surgieron acuerdos con la Casa Rosada que apuntan a un esquema mixto: coparticipación parcial y distribución discrecional del remanente. Firmas de legisladores que responden al mendocino Cornejo y la sanjuanina Nancy Picón reflejan esa negociación, que pueden complicar la estrategia opositora para alcanzar los dos tercios.

La agenda se completa con la modificación del Régimen Penal Tributario, la derogación de la ley de huso horario, la emergencia en el sistema científico y la promoción de la salud cerebral, además de la declaración de emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales.

La sesión será, en definitiva, un termómetro político: la oposición pondrá a prueba su capacidad de reunir dos tercios para desafiar al Ejecutivo, mientras el oficialismo apuesta a repetir la estrategia de 2024 y blindarse con un tercio de la Cámara. En el medio, los gobernadores y los legisladores sin reelección podrían inclinar la balanza en una jornada que promete tensión y final abierto.